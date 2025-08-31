معهد الإدارة ينظم فعاليات معرض الخريج والوظيفة الـ29 لدعم توطين الكفاءات ورفع جاهزيتها لسوق العمل

انطلقت اليوم الأحد، بمقر معهد الإدارة العامة في الرياض، فعاليات معرض الخريج والوظيفة الـ29، بمشاركة أكثر من 23 جهة وهيئة من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تنظيم المعهد للمعرض ضمن جهوده المستمرة في دعم التوطين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من رسالته ودوره الوطني الرائد في إعداد الكفاءات وتزويدها بالمعارف والمهارات لرفع جاهزيتها لسوق العمل.
وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام معهد الإدارة العامة للتدريب الدكتور سعود بن غازي العتيبي:“إن المعرض يمثل منصة تفاعلية مهمة تجمع بين جهات التوظيف والباحثين عن عمل. والمعهد يحرص على جودة التدريب، حيث يعمل على تزويد شبابنا بالمهارات التي يتطلبها سوق العمل، ليس فقط في الجانب المعرفي، بل أيضًا بالقدرات التطبيقية التي تفتح لهم أبواب الفرص الحقيقية. كما أن برامجه التدريبية ليست عامة أو تقليدية، بل مصممة بالشراكة مع القطاعات المختلفة لتلبية احتياجاتها الفعلية، وضمان أن يكون الخريجون جاهزين للاندماج مباشرة في بيئات العمل المختلفة.”
ووجّه نائب مدير عام معهد الإدارة العامة شكره وتقديره للجهات المشاركة في معرض الخريج والوظيفة الـ29، داعيًا إلى تعميق شراكاتها مع المعهد في مجالي التوظيف والتطوير، لمواصلة الاستثمار في أبناء وبنات الوطن، وصناعة مستقبل يليق بطموحات المملكة.