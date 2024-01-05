محاولة لاستكشاف درر "ضاري"‫.. هنا قصة مَنْ ورثوا مجد الأسلاف وبعثوا المجد العربي الذي غابت شمسه أكثر من ألف عام

يمتاز هذا الوطن بشعب صادق مخلص، يقودهم أفذاذ حدّدوا خيارهم منذ البداية فاختاروا علما تعرف منذ تراه ماذا يريدون، هذا هو ديننا وهذه هي هويتنا العربية، وهذه هي القوة، قوة العدل التي ندافع بها عن وطننا وعن الحق، ولا نعتدي بهذا السيف على أحد، وكل ذلك ببياض يدل على نقاء وصفاء نية، تحيط به خُضرة تريد الزراعة والنماء والبناء.