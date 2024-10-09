العاصمة المقدسة.. جمع ونقل أكثر من 11 ألف طن من النفايات خلال الأسبوع الماضي

قامت أمانة العاصمة المقدسة بجمع ونقل (11.372) طنًّا من النفايات خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الجاري، كما قامت خلال نفس الفترة بأعمال تطهير وتعقيم لما يقارب (4000) كيلومتر، وغسيل وصيانة وتطهير أكثر من (5300) حاوية، وغسيل (773) من الأرصفة، إضافة إلى رفع (5183) طنًّا من الأنقاض.
وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد وضعت خطة ميدانية كاملة، وتكثيف فترات العمل لاستمرار المحافظة على النظافة العامة، والوقاية من المخلفات، إضافة إلى أعمال النظافة للمواقع الحيوية والحدائق من خلال رفع وتيرة العمل؛ داعية عموم المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تخص النظافة العامة عبر مركز البلاغات (940).