إطلاق كائنات فطرية في محمية الوعول عقب نقلها من منطقة مشروع مدينة القدية

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، بالتعاون مع شركة القدية للاستثمار، كائنات فطرية في محمية الوعول، بعد نقلها من منطقة مشروع مدينة القدية، وذلك في إطار الجهود التكاملية بين الجهات الوطنية للحفاظ على التنوع الأحيائي والمواءمة بين المشاريع التنموية ومتطلبات الاستدامة البيئية.