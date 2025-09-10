الأمير محمد بن سلمان: مرتكزات الدولة منذ ثلاثة قرون قائمة على الشريعة والعدل والشورى.. والسعودية تقف مع أشقائها

وأكد سموه رفض سياسة التجويع والتشريد، وتأييد الفلسطينيين في حق العيش، كما شدد على وقوف المملكة مع قضايا منطقة الخليج، معلنًا تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الأخير، ومشيرًا إلى أن السعودية تساند أشقاءها ضد الاعتداء، في إطار سعيها للحفاظ على أمن البيت الخليجي.