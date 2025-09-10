الأمير محمد بن سلمان: مرتكزات الدولة منذ ثلاثة قرون قائمة على الشريعة والعدل والشورى.. والسعودية تقف مع أشقائها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال خطابه في مجلس الشورى، أن المملكة العربية السعودية ماضية في التزامها التاريخي بمناصرة قضايا الأمة الإسلامية والعربية، وفي مقدمتها قضية فلسطين.
وأكد سموه رفض سياسة التجويع والتشريد، وتأييد الفلسطينيين في حق العيش، كما شدد على وقوف المملكة مع قضايا منطقة الخليج، معلنًا تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر في مواجهة الاستهداف الإسرائيلي الأخير، ومشيرًا إلى أن السعودية تساند أشقاءها ضد الاعتداء، في إطار سعيها للحفاظ على أمن البيت الخليجي.
وتترجم دلالات كلمة سمو ولي العهد سياسة المملكة الخارجية والداخلية، التي تستند منذ أكثر من ثلاثة قرون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة العدل، وتعزيز مبدأ الشورى، وهو النهج الذي مكّن الدولة من مواجهة التحديات، ورسّخ موقعها الريادي في خدمة قضايا الأمة والدفاع عن استقرار المنطقة.
وهي الثوابت الراسخة التي تنطلق منها المملكة في سياساتها وتحركاتها، مع الاستمرار في دعم استقرار الشعوب والدفاع عن حقوقها المشروعة، والعمل على نشر قيم التعاون والتكامل لما فيه خير المنطقة والعالم.