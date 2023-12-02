"ملكية العلا" توقّع شراكة مع "سبيس فور جاينتس".. لتعزيز خفض الانبعاثات الكربونية

وتقوم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بتطوير المحميات الطبيعية في جميع أنحاء محافظة العلا وهي: محمية شرعان والغراميل ووادي نخلة وحرة الزبن وحرة عويرض، حيث تتميز كلّ منها بنباتات وكائنات حية ومعالم جيولوجية فريدة، وتمتد المحميات على مساحة تتجاوز 12 ألف كيلومتر مربع، تشكّل أكثر من 50% من مساحة أراضي محافظة العلا. وتُنَظَّم دوريات في المحميات الطبيعية مع 154 موظفًا من حماة الطبيعة في العلا الذين أكملوا برنامجًا تدريبيًا مدته 18 شهرًا.