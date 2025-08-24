حملة التبرع بالدم .."الربيش": محمد بن سلمان قدوة .. و185 مركزًا بانتظار المتبرعين

وبيّن أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن إطلاقها تزامن مع تبرع ولي العهد بنفسه بالدم، في رسالة عملية قوية. كما تهدف الحملة إلى الوصول إلى نسبة 100% من التبرع الطوعي عبر 185 مركزًا صحيًا معتمدًا في مختلف مناطق المملكة.