حملة التبرع بالدم .."الربيش": محمد بن سلمان قدوة .. و185 مركزًا بانتظار المتبرعين

أكد الكاتب الصحفي خالد الربيش، في مقالته "مبادرات العطاء" بافتتاحية صحيفة الرياض، أن مبادرة التبرع بالدم التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تعكس النهج الإنساني للقيادة الرشيدة، موضحًا أن مشاركة سموه بنفسه في هذه الحملة تجعل منه قدوة مُلهمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
وأشار الربيش إلى أن المملكة، منذ تأسيسها، دأبت على تبني مبادرات الخير داخليًا وخارجيًا ضمن عمل مستدام يهدف إلى نشر قيم التكافل. وأوضح أن منظمة الصحة العالمية تعتبر السعودية نموذجًا رائدًا في المبادرات الإنسانية التي تسهم في تعزيز التضامن المجتمعي وفق مبادئ الإسلام.
وأضاف الربيش أن مسيرة المملكة في "صناعة الخير" حظيت بتقدير واسع من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، مؤكدًا أن هذه الجهود اكتسبت زخمًا إضافيًا مع رؤية السعودية 2030، التي ارتبطت بها حملة التبرع بالدم لتعزيز القطاع الصحي.
وبيّن أن الحملة تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء وتعزيز المشاركة المجتمعية، لافتًا إلى أن إطلاقها تزامن مع تبرع ولي العهد بنفسه بالدم، في رسالة عملية قوية. كما تهدف الحملة إلى الوصول إلى نسبة 100% من التبرع الطوعي عبر 185 مركزًا صحيًا معتمدًا في مختلف مناطق المملكة.
واختتم الربيش بالتأكيد على أن هذه المبادرة تُضاف إلى سلسلة من المبادرات الإنسانية التي يتبناها سمو ولي العهد ويشرف عليها شخصيًا، ما يجعله رمزًا ملهمًا في مسيرة العطاء الإنساني، ويعزز مكانة المملكة كركيزة عالمية في مجالات الإغاثة والتنمية المستدامة.