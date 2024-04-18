"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى بـ 10 درجات

وتوقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.