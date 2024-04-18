"مكة المكرمة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم.. والسودة الأدنى بـ 10 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الخميس.
وتوقع المركز أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: جازان، وعسير، والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة 38 مئوية، فيما سجلت السودة أقل حرارة بـ 10 درجات فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم في جازان والقنفذة وينبع 36 مئوية وجدة 35 درجة، تليها المدينة المنورة وتبوك ووادي الدواسر وشرورة والعلا والصمان 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 10 درجات تليها أبها والباحة وطريف والطائف 15 مئوية.
وأوضح المركز أن أبها والباحة سجلتا أعلى نسبة رطوبة 90%.