فريق طبي بجامعة المؤسس ينجح في إجراء عملية جراحية باستخدام تقنية الروبوت الجراحي المتقدمة

وكانت المريضة، وهي فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تعاني من مضاعفات خطيرة بعد عملية سابقة لاستئصال المرارة في مستشفى آخر. وتسببت المضاعفات في ضيق شديد بالقنوات الصفراوية، ما أدى إلى تدهور حاد في وظائف الكبد واصفرار الجسم.