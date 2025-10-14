"مسام" ينزع 815 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع ويواصل جهوده الإنسانية لحماية المدنيين

وفي محافظة عدن، تم نزع 184 ذخيرة غير منفجرة، بالإضافة إلى عبوة ناسفة واحدة، كما نُزعت عبوات وألغام مختلفة في مديريات بمحافظات الضالع، الحديدة، الجوف، حجة، مأرب، شبوة، وتعز، ضمن جهود موسّعة لتطهير المناطق من الخطر.