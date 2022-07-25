220 صانعًا و8 أقسام لحياكة كسوة الكعبة المشرفة يجسدون اهتمام القيادة

كما يتم تطريز الآيات القرآنية والزخارف بخيوط الفضة المطلية بماء الذهب، وذلك بعد وضع الخيوط القطنية بكثافات مختلفة فوق الخطوط المطبوعة على القماش الأسود، ومن ثم يقوم صناع الكسوة بعمل الغرز والحشو والقبقبة بالقطن؛ إذ يتم إنتاج (17) قنديلاً و(4) صمديات، تحمل سورة «الإخلاص»، توضع في أركان الكعبة، و(16) قطعة لحزام الكعبة، و(7) قطع أسفل الحزام، والكينارين، والعرق وحلية الميزاب، إضافة إلى الستارة الخارجية للباب.