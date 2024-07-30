"الاعتماد السعودي" يوسّع دائرة الاعتماد لشهادات الحلال في البرازيل وأستراليا

أعلن المركز السعودي للاعتماد، منح شهادتَي اعتماد لجهتَيْن متخصّصتَيْن في منح شهادات الحلال في كل من جمهورية البرازيل الاتحادية ودولة أستراليا، وفق المواصفة القياسية الخليجية GSO 2055-2، التي تشكل معياراً أساسياً لضمان الجودة والامتثال في قطاع الحلال، وذلك في خطوةٍ تجسّد التزام المركز بالمعايير العالمية وتوسيع نطاقه الدولي.