أمطار غزيرة على هذه المناطق.. "الأرصاد": تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من الشرقية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، أمطاراً رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير الباحة، مكة المكرّمة، والفرصة مهيَّأة لتكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقة المدينة المنوّرة، في حين تؤثر الرياح النشطة المُثيرة للأتربة والغبار في أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض؛ تصل إلى شبه انعدامٍ في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الجنوبي الواصل إلى جازان، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران. كما تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية منها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين يصل أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة تتحوّل ليلاً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.