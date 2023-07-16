العملية استغرقت ساعة ونصفًا.. تدخّل جراحي عاجل يعيد النظر لطفلة في جازان

وقالت "الصحة" في جازان: إن الفريق الطبي بجراحة العيون في مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان تمكّن من ترميم بؤبؤ العين لطفلة تبلغ من العمر 3 أعوام، حيث حضرت لعيادة عيون الأطفال والحول؛ إثر معاناتها من ضعف شديد في الرؤية، وبعد إجراء الكشف الطبي تبيّن وجود انغلاق شبه كلي في بؤبؤ العينين، وعدم استجابة للتوسعة بالقطرات كليًا في العين اليسرى وجزئيًا في العين اليمنى، ووجود ماء أبيض قاتم في العين اليمنى.