محليات

هل شرب "الكركديه" يومياً يخفّض الضغط؟ 3 حقائق مهمة يوضحها "النمر"

أكّد أن شربه حار أو بارد أو دافئ نفس التأثير واستخدامه كعلاج مشروط
‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر
سبق
سبق

أكّد ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن شرب الكركديه يومياً يفيد في خفض الضغط، مشيراً إلى مجموعة من الحقائق عن تأثيره.

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر"، 3 حقائق ومعلومات عن شرب الكركديه، أولها أن "تأثيره مؤقت؛ فإذا لم تشربه يومياً ارتفع الضغط".

وأضاف: "تأثيره ضعيف؛ لذلك لا ينفع كعلاج مستقل للضغط المرتفع (مرحلة ٢و٣)، أما في المرحلة (١) فهو يخفّض الانقباضي ٧ ملم، والانبساطي ٣ ملم".

وتابع يقول عارضاً المعلومة الثالثة عن شرب الكركديه، أن شربه حار أو بارد، أو دافئ نفس التأثير.

خالد النمر
‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين
الكركديه

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