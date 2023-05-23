هل شرب "الكركديه" يومياً يخفّض الضغط؟ 3 حقائق مهمة يوضحها "النمر"

أكّد استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن شرب الكركديه يومياً يفيد في خفض الضغط، مشيراً إلى مجموعة من الحقائق عن تأثيره.
وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر"، 3 حقائق ومعلومات عن شرب الكركديه، أولها أن "تأثيره مؤقت؛ فإذا لم تشربه يومياً ارتفع الضغط".
وأضاف: "تأثيره ضعيف؛ لذلك لا ينفع كعلاج مستقل للضغط المرتفع (مرحلة ٢و٣)، أما في المرحلة (١) فهو يخفّض الانقباضي ٧ ملم، والانبساطي ٣ ملم".
وتابع يقول عارضاً المعلومة الثالثة عن شرب الكركديه، أن شربه حار أو بارد، أو دافئ نفس التأثير.