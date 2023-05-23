هل شرب "الكركديه" يومياً يخفّض الضغط؟ 3 حقائق مهمة يوضحها "النمر"

أكّد ‏‏‏استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن شرب الكركديه يومياً يفيد في خفض الضغط، مشيراً إلى مجموعة من الحقائق عن تأثيره.