"العجمي": ولي العهد سياساته حكيمة واستراتيجياته موجهة نحو التنمية المستدامة

وقال: "فعلى وَقْع جائحة كورونا، تألق ولي العهد برؤية استباقية، وتدابير سريعة وفعالة.. واستند تدخله إلى توجيهات استراتيجية وحكيمة، حمت المواطنين، وحققت للبلاد استقرارًا اقتصاديًّا وصحيًّا بالرغم من التحديات. وتجسَّد وقوف سمو ولي العهد في أمانة استقرار الاقتصاد الوطني، من خلال سياسات حكيمة واستراتيجيات موجهة نحو التنمية المستدامة، ونجح في تحقيق توازن، يعزز القدرة على التصدي للأزمات الاقتصادية. كما أظهر اهتمامه الكبير بدعم المشاريع التنموية كركيزة للاستقرار الاقتصادي".