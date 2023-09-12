"السكران": حجم التجارة بين الرياض وأنقرة بلغ 6 مليارات دولار لعام 2022م

وأكد "السكران"، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى عديدٍ من الشراكات الفعّالة والرئيسة، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنةً بعام 2021م.