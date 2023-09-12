"السكران": حجم التجارة بين الرياض وأنقرة بلغ 6 مليارات دولار لعام 2022م

شارك وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عبدالعزيز السكران، في ملتقى الأعمال السعودي التركي، الذي أُقيم في مدينة الرياض، اليوم، لبحث أوجه التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين.
وأكد "السكران"، أن الجهود المبذولة بين البلدين أدت إلى عديدٍ من الشراكات الفعّالة والرئيسة، التي جعلت المملكة الشريك التجاري الرابع لجمهورية تركيا من دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى مواصلة ارتفاع حجم التجارة بين البلدين منذ عام 2021م، إذ بلغ ما يقارب 6 مليارات دولار لعام 2022م، وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنةً بعام 2021م.
وأشار إلى وجود الفرص والإمكانات التي ستسهم في استغلال وتعزيز التعاون والتكامل التجاري لزيادة حجم التجارة بين البلدين وتحقيق تطلعات القادة.
وبيّن أهمية استمرار البعثات التجارية بين البلدين؛ لأهميتها في تطابق الأعمال، إذ أسهمت الهيئة بعقد لقاءات بعدد من المسؤولين، حيث عُقد ملتقى للأعمال السعودي التركي بحضور أكثر من 400 صاحب أعمال، وافتتاح المعرض الأول من نوعه "ترك إكسبو"، بمشاركة كبرى الشركات، وأُقيم خلال شهر مارس الماضي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية تهدف إلى تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، والدفاع عن مصالحها في مجالات التجارة الخارجية، بما يسهم في تنمية اقتصادها الوطني.