بعد الترخيص لمدرسة بجواره.. حكم بتعويض مواطن بمليونَيْ ريال لتضرر قيمة عقاره

ووفقًا للمعلومات التي نشرها أحد المحامين -وكيل المدعي- فإن الدائرة رفضت الدعوى بدايةً، ثم تم الاستئناف بطلب إلزام المستأنف ضدها دفع أرش نقص قيمة عقاره المملوك بموجب صك شرعي؛ وذلك نتيجة قيامها بتعديل المخطط وإصدار تصريح بناء مدرسة بالعقار الملاصق لعقاره، وجاء الحكم لصالح موكله، بعد أن رأى القضاة أن ثبات ركن الخطأ وهو أحد أركان التعويض، والذي تحققت صورته لقيام الأمانة بهذا العمل، بالرغم من عدم وجوده في المخططات التنظيمية.