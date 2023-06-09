يُعاد الوضع لطبيعته بعد انتهاء الموسم.. شؤون الحرمين ترفع كسوة الكعبة المشرفة

وبيَّن أن ثوب الكعبة المشرفة يُرفع على (6) مراحل، تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار، ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق، ولف ثوب ‫الكعبة المشرفة بارتفاع ثلاثة أمتار، وموازاته على ارتفاع واحد، وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل والعرق، ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات، كل على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض، وتغيير العرق وتثبيته إلى حد الخياطة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة، وهي لف الجزء السفلي من الستارة.