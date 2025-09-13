تعيين المهندس الذكير مُمثلًا دائمًا للمملكة في منظمة "الفاو"

ويأتي هذا التكليف، ضمن الجهود المستمرة لتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم تمثيل المملكة في المحافل الدولية، وتعزيز مكانتها في مختلف المجالات؛ بما يُسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة البيئية، وتطوير الشراكات العالمية، إضافة إلى التزامها بالعمل على بناء قدرات وطنية رائدة، تُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.