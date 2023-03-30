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"أمير عسير" لبعض قيادات التعليم: القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ.. ولن نرضى بتقصير

إثر تأخر في تعليق الدراسة الحضورية
أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز
أمير عسير تركي بن طلال بن عبدالعزيز
محمد طيران
محمد طيران

أكد أمير منطقة عسير أنه لن يرضى عن أي تقصير يمس سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم.

وتفصيلاً، وجّه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس جامعة الملك خالد ورئيس جامعة بيشة، ومديري إدارات التعليم في كلٍ من عسير وبيشة ومحايل والنماص وسراة عبيدة ورجال ألمع وظهران الجنوب، بأهمية اعتماد التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد بشأن تعليق الدراسة في حالة التقلبات الجوية.

وجاء في الخطاب العاجل لإمارة المنطقة، أنه "بناء على ما تم عرضه من وحدة الرصد بالإمارة من انزعاج الأهالي من تأخر قرار تعليق الدراسة يوم الأحد 20 / 8 / 1444، إلى ما بعد وصول المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات إلى مدارسهم من خلال وسم #تعليم - عسير في منصة تويتر، وحيث إننا لن نرضى مطلقًا بأي تقصير يمس سلامة الأهالي وراحتهم وجودة حياتهم؛ اعتمدوا التنسيق المستمر مع المركز الوطني للأرصاد واتخاذ القرارات النظامية في وقتها المناسب؛ لأن القرار الصائب في الوقت الخاطئ خاطئ".

الأرصاد
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