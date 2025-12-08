العُلا تحصد لقب أفضل مشروع للسياحة الثقافية في العالم لعام 2025

ويُعد هذا التكريم من أرفع الجوائز في الحفل السنوي والأعلى تقديرًا في قطاع السفر عالميًا، إذ نالت العُلا اللقب بعد حصولها على أعلى عدد من الأصوات من نخبة الخبراء الدوليين وكبار التنفيذيين وأبرز منظمي الرحلات ووكلاء السفر المعتمدين.