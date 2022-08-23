مدير "هدف" يدشن مبادرة الإرشاد المهني في 13 جامعة حكومية وأهلية

وتتمحور أهداف المبادرة، حول رفع مستوى الخدمات المقدمة في الإرشاد المهني للطلبة والخريجين، ورفع مستوى المعرفة للميول والقدرات الذاتية للمستفيدين وربطها بجميع التخصصات والمهن، وتطوير مهارات التخطيط المهني لدى الطلاب ومساعدتهم على اتخاذ القرارات التعليمية والمهنية المناسبة للحصول على الوظيفة، وكذلك الإسهام في رفع الوعي حول أهمية المهن والمهارات المطلوبة في سوق العمل والمهن المستقبلية، ورفع مستوى ثقافة العمل وأهميته، وربط المرشدين المهنيين بقطاع التعليم ليكونوا حلقة الربط بين الصندوق وشرائح المستفيدين كافة.