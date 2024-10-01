"التعاون الإسلامي" تبحث إطلاق برنامج عمل جديد للمنظمة للفترة 2026 - 2035

وذكر الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه, في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية السفير أحمد سينكندو كاويسا, أن مشروع برنامج العمل الجديد للمنظمة يمثل خطة استشرافية لتعزيز العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات الحيوية للتعاون والتنمية والتآزر, باعتبارها قضايا أساسية تحظى باهتمام دولنا الأعضاء، لافتًا إلى أن الأمانة العامة قد تلقت إسهامات وتوصيات عامة لبرنامج عمل المنظمة للفترة 2026 - 2035 من 19 دولة عضوًا في المنظمة شملت مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للمنظمة.