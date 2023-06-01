"سليمان الحبيب بالخُبر" ينجح في استئصال ورم سرطاني بالكبد "بالمنظار" لـ"خمسيني" يعاني من التليف

تَمَكن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخُبر، من إجراء عملية نوعية ومتقدمة لاستئصال ورم سرطاني ضخم بالكبد عن طريق المنظار الجراحي بشكل كامل، دون الحاجة للشق الجراحي التقليدي.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب الشهراني، استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة والمناظير المتقدمة وجراحات الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المريض الذي يبلغ من العمر 56 عامًا، راجع المستشفى مشتكيًا من آلام مستمرة وانتفاخ بالبطن، وأجريت له عدة فحوصات طبية دقيقة أبرزها الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي للكبد.
وأضاف الشهراني، كشفت النتائج عن وجود ورم سرطاني ضخم HCC بين الفص الأيسر والأيمن من الكبد مع تليف وتشمع بالكبد، وعلى ضوء هذه المعطيات تَقرر إجراء عملية استئصال للورم بالمنظار الجراحي بشكل كامل.
ولفت إلى أنه بعد اكتمال كل التحضيرات والتجهيزات الطبية المتقدمة بغرفة العمليات، خضَع المريض لعملية نوعية، تم فيها استئصال الورم بشكل كامل ودون شق جراحي، وبفضل الله وتوفيقه حققت العملية التي استغرقت نحو ثلاث ساعات متواصلة نجاحًا كاملًا، وتمت إفاقة المريض بغرفة العمليات مباشرة، مع عدم الحاجة إلى نقل أي وحدة دم طوال فترة العملية، وغادر المريض المستشفى بعد ثلاثة أيام من العملية بصحة جيدة وبدون أي مضاعفات.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب، أن هذه العملية تُعَد من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًّا في مجال جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية؛ كون المريض يعاني من تليف وتشمع بالكبد؛ مشيرًا إلى أن تقنية المنظار ساعدت في التقليل من مضاعفات العملية المحتملة؛ لافتًا إلى أن هذه العملية تُمَثل إضافة جديدة لنجاحات المستشفى، التي تَحققت بفضل الله ثم كفاءة وتمرس الفريق الطبي، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدمة؛ مشيرًا إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من المستشفيات القليلة الذي يُجرَى فيها مثل هذه العمليات المتقدمة عبر تقنية المنظار على مستوى المملكة.