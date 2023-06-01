"سليمان الحبيب بالخُبر" ينجح في استئصال ورم سرطاني بالكبد "بالمنظار" لـ"خمسيني" يعاني من التليف

وأوضح الدكتور عبدالوهاب، أن هذه العملية تُعَد من العمليات المعقدة والمتقدمة جدًّا في مجال جراحات أورام الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية؛ كون المريض يعاني من تليف وتشمع بالكبد؛ مشيرًا إلى أن تقنية المنظار ساعدت في التقليل من مضاعفات العملية المحتملة؛ لافتًا إلى أن هذه العملية تُمَثل إضافة جديدة لنجاحات المستشفى، التي تَحققت بفضل الله ثم كفاءة وتمرس الفريق الطبي، وكذلك التجهيزات الطبية المتقدمة؛ مشيرًا إلى أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر من المستشفيات القليلة الذي يُجرَى فيها مثل هذه العمليات المتقدمة عبر تقنية المنظار على مستوى المملكة.