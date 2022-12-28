بدء صرف تعويضات 2385 مزارعًا توقّفوا عن زراعة الأعلاف الخضراء أو قلصوا مساحتها

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن آلية تطبيق ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء بناء على قرار مجلس الوزراء في 1437هـ، التي تم العمل على إعدادها من قبل لجان مختصة من داخل الوزارة وخارجها، وتم تطبيقها ابتداءً من 25 صفر 1440هـ، بهدف المحافظة على الموارد المائية الجوفية غير المتجدّدة التي تستهلك زراعة الأعلاف كمية كبيرة منها، وضمان دعم صغار المزارعين وتنميتهم وتمكينهم للاستمرار في النشاط الزراعي.