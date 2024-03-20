مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعقد اجتماع مجلس الأمناء الثاني والعشرين
ترأس رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الاجتماع الثاني والعشرين، الذي انعقد أمس الأربعاء في قصر سموه بمنطقة جدة وعن بعد بحضور كلٍ من؛ الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير نواف بن فيصل بن فهـد بـن عبـدالعزيز آل سعود، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سعود بن فهد آل سعود، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأمين عام المؤسسة وسكرتير المجلس الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.
ناقش المجلس بحضور الأمراء تقرير المراجع الخارجي للسنة المالية 2023 - 2024م وإنجازات العنود خلال 23 عامًا.
استعرض المجلس عددًا من البرامج الجديدة المقرر إقامتها خلال السنة الحالية والموازنة التقديرية لعام 2024م، كما اطلع المجلس على إنجازات جديدة خُطت في مسيرة المؤسسة في الرعوية والتمكين، حيث حققت إدارة الدعوة والوصية خلال 23 عامًا منذ التأسيس عددًا من المشروعات الخيرية، جاء أبرزها تنفيذ 6200 سلة رمضانية، و78300 وجبة لإفطار الصائمين، كما قدمت المؤسسة ما يقارب من 3024000 عبوة ماء سقيا للصائمين، وتكفلت بعمرة لـ2940 معتمرًا، ومحطات التحلية والآبار163687 ريالاً، وتم توزيع 6370 مطوية لركن النقل الجماعي، واستفاد 4393 طالبة من دور التحفيظ النسائية.
واحتضنت منصة العنود الإلكترونية:1056 طالبة، و30 مركزًا لتحفيظ القرآن، وتقدر قيمة الإغاثة بـ 226000 ريال، رعاية الأقارب 2262625 ريالاً، وتقدّرت المساعدات الفردية بقيمة 265470 ريالاً، كما تكفلت بالمناشط العلمية وذلك بقيمة 483500 ريال وقامت بطباعة الكتب بقيمة 22216 ريالاً، كما كفلت بقيمة 332000 ريال للدعوة إلى الله، وعملت على بناء مسجد في إندونيسيا إلى جانب عددٍ من الأعمال الخيرية.
وحققت مراكز التمكين في مؤسسة العنود في مركز التدريب 400 مستفيد بـ600 ساعة تدريبية، وعمل على إطلاق زمالة جديدة.