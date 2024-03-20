مؤسسة الأميرة العنود الخيرية تعقد اجتماع مجلس الأمناء الثاني والعشرين

ترأس رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الأميرة العنود الخيرية الاجتماع الثاني والعشرين، الذي انعقد أمس الأربعاء في قصر سموه بمنطقة جدة وعن بعد بحضور كلٍ من؛ الأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء المجلس الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير نواف بن فيصل بن فهـد بـن عبـدالعزيز آل سعود، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سعود بن فهد آل سعود، والشيخ محمد بن حسن آل الشيخ، وأمين عام المؤسسة وسكرتير المجلس الدكتور يوسف بن عثمان الحزيم.