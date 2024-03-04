طاقم طبي ينقذ راكبة على رحلة الرياض-الطائف

نجح فريق طبي تابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة الطائف كان عائداً من مهمة عمل، في إنقاذ راكبة؛ حدث لها وعكة صحية على متن طائرة الخطوط السعودية المتجهة من الرياض إلى الطائف.
وأوضح شاهد عيان أنه كان على متن الخطوط السعودية القادمة من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار الطائف، وبها مدير الرعاية بمحافظة الطائف بدر السميري، وبرفقته فريق طبي كانوا عائدين من مهمة عمل في العاصمة الرياض، وأثناء الرحلة تعرضت فتاة لعارض صحي، مما استدعى تدخل الفريق الطبي بعد تعريفهم بأنفسهم، وقدموا الإسعافات الأولية للفتاة أثناء الرحلة، وبقوا ملازمين لها حتى وصول الرحلة إلى مطار الطائف، فيما قدم طاقم الطائرة والعديد من الركاب، شكرهم للطاقم الطبي على سرعة الاستجابة ومباشرة حالة المريضة.