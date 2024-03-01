فعالية "مدهال" بجادة الإبل بحائل تحتضن معرض "الإبل العربية في الرسم الصخري"

قدم معرض "الإبل العربية في الرسم الصخري" لزوار فعالية " مدهال " التي تنظمها أمانة حائل بجادة الإبل بحائل نموذجاً فنياً في إرث وقيمة الإبل وارتباطها الوثيق بالثقافة العربية منذ آلاف السنين، والمتمثلة في حضورها التاريخي اللافت للوحات الفنون الصخرية المنتشرة في منطقة حائل .
وأثرى الكاتب مشاري عبدالعزيز النشمي زوار المهرجان من خلال مجموعة من الصور النوعية لزوار المهرجان من خلال عرضه النقوش الأثرية للإبل عبر الفنون الصخرية وحضورها التاريخي بمنطقة حائل في صخور جبال " المسمى " و " عرنان" ، و" ساحوت " الذي أطلق عليه هذا الاسم نسبة لوجود أكبر عدد من رسوم الإبل عصر ما قبل التاريخ في مكان واحد يعرف باسم " غراميل غسال " .
ويضم المعرض صورًا "لجمل الشلاّلة" الذي يوجد في جبال المسمى غرب مدينة حائل، وهو مكان مياه قديم، حيث يعد هذا النمط هو الأجمل في رسومات الإبل في الجزيرة العربية، وهي رسوم ما قبل التاريخ ، وكذلك صورة " لجمل الشلاّلة "في قاع الشلالة الذي رسم في احترافية عالية يتمتع بها الرسام العربي ، بالإضافة إلى " جمل الحصون " الذي يعد من أجمل المنحوتات في جبال عرنان غرب مدينة حائل بمنطقة يقال لها " الحصون " ، وكذلك " جمل غراميل غسال " غرب قرية ساحوت، و "ناقة العاذر " التي تقع غرب جبل "عرنان" بمنطقة تعرف بالعاذر.