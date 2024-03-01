فعالية "مدهال" بجادة الإبل بحائل تحتضن معرض "الإبل العربية في الرسم الصخري"

ويضم المعرض صورًا "لجمل الشلاّلة" الذي يوجد في جبال المسمى غرب مدينة حائل، وهو مكان مياه قديم، حيث يعد هذا النمط هو الأجمل في رسومات الإبل في الجزيرة العربية، وهي رسوم ما قبل التاريخ ، وكذلك صورة " لجمل الشلاّلة "في قاع الشلالة الذي رسم في احترافية عالية يتمتع بها الرسام العربي ، بالإضافة إلى " جمل الحصون " الذي يعد من أجمل المنحوتات في جبال عرنان غرب مدينة حائل بمنطقة يقال لها " الحصون " ، وكذلك " جمل غراميل غسال " غرب قرية ساحوت، و "ناقة العاذر " التي تقع غرب جبل "عرنان" بمنطقة تعرف بالعاذر.