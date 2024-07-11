شهدت وجود مدينة سعودية.. هذه قائمة الحر اللافح والحرارة اللاهبة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية منها الشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 51 مئوية.