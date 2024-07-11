شهدت وجود مدينة سعودية.. هذه قائمة الحر اللافح والحرارة اللاهبة

شهدت قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة والأكثر سخونة حول العالم في آخر 24 ساعة وجود مدينة سعودية، و10 مدن عربية أخرى في ظل موجة حارة تضرب منطقة الشرق الأوسط، وتتأثر بها عدد كبير من البلدان العربية.
وجاءت القيصومة التابعة لمحافظة حفر الباطن، كالمدينة السعودية الوحيدة في القائمة الحارة بدرجة 49.8 مئوية، وذلك بحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت" للطقس.
وشملت القائمة التي رصدت أعلى درجات حرارة عظمى في يوم 11 يوليو، وجود 10 مدن عربية توزعت بين العراق والكويت، وحصلت بلاد الرافدين على نصيب الأسد من المدن، إذ جاءت 9 مدن عراقية في القائمة، وتصدرتها البصرة بـ51 درجة مئوية.
وحذر المركز الوطني للأرصاد من موجة حارة تضرب عددًا من المناطق والمدن السعودية منها الشرقية، ونجران، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والرياض، حيث تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 51 مئوية.