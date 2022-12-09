البرهان: القمة العربية- الصينية حققت خطوة متقدمة لتعزيز العلاقات بين الجانبين

وثمن المبادرة التنموية والاستثمارية التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإنشاء صندوق استثماري يشمل عدداً من الدول العربية ومن بينها السودان، فضلاً عن المشروع التنموي القاري الكبير والمتمثل في مشروع خط السكة الحديد الذي تم اعتماد فكرته في اجتماعات منظمة التعاون الإسلامي الـ 11 بالعاصمة السنغالية دكار -ليمتد من مدينة بورسودان حتى مدينة دكار بالسنغال غرباً.