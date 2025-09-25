"البيئة" تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مدينة زراعية في متنزه واحة بريدة

وتعمل وزارة "البيئة" على طرح الفرص الاستثمارية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتعزيز إسهامه في تنمية المحتوى المحلي, بما يُسهم في تطوير قطاعاتها، وتوفير فرص عمل جديدة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.