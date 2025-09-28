مستشفيات د. سليمان فقيه ضمن قائمة "نيوزويك" لأفضل المستشفيات الذكية لعام 2026

ويعود هذا الإنجاز إلى التزام مستشفيات د. سليمان فقيه المتواصل بالابتكار من خلال منظومة متكاملة تشمل التشخيص المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتخطيط العمليات الذكية، والمساعد الافتراضي"سيرتك"، إضافة إلى تقنيات رائدة كالجراحة الروبوتية، ومركز القيادة والتحكم لإدارة العمليات التشغيلية لحظيًا، والروبوت المخصص لصرف الأدوية بالصيدلية الخارجية. كما أسهمت هذه المسيرة في الحصول على اعتمادات عالمية مرموقة مثل HIMSS Stage 7 و JCI Enterprise، إلى جانب الفوز بجوائز الابتكار الرقمي وإبرام شراكات إستراتيجية في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو ما انعكس إيجابًا على جودة الرعاية وكفاءة التشغيل وتجربة المريض، ورسّخ مكانة المستشفى ضمن نخبة المستشفيات الذكية عالميًا.