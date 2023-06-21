بالفيديو..حاج تشيكي: دور المملكة الريادي ليس له بديل في خدمة الإسلام والمسلمين

وأشار "الراوي" الذي أتى لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى أن الخدمات مفرحة وتسعد النفس من حسن تنظيم واستقبال للوفود القادمة، معربًا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين على هذه الاستضافة .