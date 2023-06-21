بالفيديو..حاج تشيكي: دور المملكة الريادي ليس له بديل في خدمة الإسلام والمسلمين
أكد المهندس منيب الراوي رئيس الاتحاد الإسلامي في الجمهورية التشيكية أن دور المملكة الريادي لا يضاهي وليس له بديل في خدمة ورفعة الإسلام والمسلمين، مشيرًا إلى جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ومبادرات المملكة التي يستندون إليها في نشر الإسلام ورسالته السامية .
وأشار "الراوي" الذي أتى لأداء فريضة الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى أن الخدمات مفرحة وتسعد النفس من حسن تنظيم واستقبال للوفود القادمة، معربًا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين على هذه الاستضافة .
ولفت "الراوي" إلى أن مشاعرهم يصعب وصفها لما لاقوه من تسهيلات وترحاب لأداء الحج، مؤكدًا أن ذلك غير مستغرب ويعكس الصورة الصحيحة عن المملكة وشعبها بترحابهم وحفاوتهم بكل من يفد إليهم.
يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- أصدر أمره الكريم باستضافة 1300 حاج وحاجة من أكثر من 90 دولة من مختلف قارات العالم، حيث يواصل البرنامج استقبال ضيوفه لليوم الثالث على التوالي وسط متابعة وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على البرنامج الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ.