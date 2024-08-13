"الصحة" تُكرّم شركاء التواصل الصحي نظير إسهاماتهم المتميزة

كرّمت وزارة الصحة شركاء الاتصال الصحي وعددًا من الممارسين الصحيين؛ نظير إسهاماتهم المتميزة في رفع الوعي الصحي وتعزيز الوقاية في المجتمع، وتحفيز المهتمين والمساهمين بالتوعية الصحية، وذلك في حفل أقامته الوزارة اليوم.
وكرّمت الوزارة 95 جهة من شركاء التواصل الصحي من القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي؛ من بينها هيئة وكالة الأنباء السعودية ومركز التواصل الحكومي ومجلس الضمان الصحي وصندوق الوقف الصحي وسفراء النشر التوعوي.
وخلال الحفل قدّمت وزارة الصحة إهداءً للأرشيف المرئي الصحي إلى دارة الملك عبدالعزيز، وذلك ضمن مبادرة (في الحفظ والصون - من عدسة وزارة الصحة إلى ذاكرة الدارة)؛ تخليدًا للتاريخ المرئي للصحة في المملكة العربية السعودية.
يشار إلى أن حفل تكريم شركاء التواصل الصحي يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة التكاملية مع مختلف الشركاء من القطاع العام والخاص وغير الربحي، بما يعزز الصورة الذهنية المميزة للصحة في المملكة، حيث أثمرت هذه الشراكات أكثر من 300 حملة توعوية وأكثر من 10 جوائز محلية وعالمية.