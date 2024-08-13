"الصحة" تُكرّم شركاء التواصل الصحي نظير إسهاماتهم المتميزة

يشار إلى أن حفل تكريم شركاء التواصل الصحي يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز الشراكة التكاملية مع مختلف الشركاء من القطاع العام والخاص وغير الربحي، بما يعزز الصورة الذهنية المميزة للصحة في المملكة، حيث أثمرت هذه الشراكات أكثر من 300 حملة توعوية وأكثر من 10 جوائز محلية وعالمية.