"رحلة أصدقاء وبنصف التكلفة".. غلاء الأسعار يقود السعوديين لشراء الأضاحي من الأردن!

وقد تَحدث المواطن سليمان العطوي لـ"سبق"، وقال: في رمضان كانت لي تجربة جميلة بتوفير نصف المبلغ عندما ذهبت للأردن من تبوك وتحديدًا محافظة معان التي تبعد عن الحدود السعودية 100 كيلو فقط برفقة عدد من الأصدقاء وكل شخص منا اشترى ذبيحته وذبحناها هناك في مسالخ مجهزة ووضعناها في حافظات مبردة، وقد فرق معنا نصف التكلفة تقريبًا بعد تقسيم تكاليف الرحلة ورسوم دخول السيارة والتأمين والوقود وخلافه؛ فكانت تكلفة الخروف الواحد تقريبًا 1200 ريال؛ بينما المماثل له هنا في تبوك 2400 ريال في ذلك الوقت في رمضان؛ أما الآن فلا أعلم كم الأسعار هناك.