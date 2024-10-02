خلال 90 يومًا.. "الالتزام البيئي" يعالج 1363 مشكلة بيئية ويحد من التلوث الضوضائي والهوائي

وأشار المركز في تقريره الربعي إلى أن 51% من المشكلات البيئية الواردة في الربع الثالث، تتمحور حول التلوث الضوضائي، والناتجة عن أسباب عدة من أبرزها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، بينما بلغت نسبة البلاغات المتعلقة بالروائح الضارة نحو 19% تم تحديد مصادرها من قِبَل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسببة لإزالة أسبابها.