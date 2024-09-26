لنشر قيم الوسطية بالعالم الإسلامي .."القاسم" إمام المسجد النبوي يصل زامبيا في زيارة رسمية
بدأ إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالمحسن بن محمد القاسم، مساء اليوم الخميس زيارة رسمية لجمهورية زامبيا تستمر لمدة خمسة أيام وذلك ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقيات الدينية بسفارات المملكة بالخارج.
وكان في استقبال الشيخ القاسم سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن سعد القحطاني وعدد من كبار المسؤولين والدعاة بزامبيا حيث يتضمن برنامج الزيارة الرسمي إلقاء خطبة الجمعة وإمامة المصلين غدًا الجمعة في مسجد الجامع بالعاصمة لوساكا، وزيارة للجامعة الإسلامية وإلقاء محاضرة علمية فيها.
كما تشهد الزيارة حضوره الحفل الختامي للمسابقة الدولية الثالثة لحفظ القرآن الكريم وتجويدة إلى جانب عقد لقاءات مع عددٍ من القيادات الإسلامية.
وتهدف اللقاءات مع المسؤولين إلى التباحث في كل ما من شأنه نشر قيم الوسطية والاعتدال وبيان رسالة المملكة ودورها الريادي في خدمة المسلمين بالعالم.
يُشار إلى أن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين يحظى بمتابعة واهتمام ودعم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتنفذ بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تحظى هذه الزيارات باهتمام كبير من سائر المسلمين في تلك البلدان وذلك لمكانة الحرمين الشريفين في نفوسهم.