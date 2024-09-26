لنشر قيم الوسطية بالعالم الإسلامي .."القاسم" إمام المسجد النبوي يصل زامبيا في زيارة رسمية

يُشار إلى أن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين يحظى بمتابعة واهتمام ودعم من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وتنفذ بالتعاون مع عددٍ من الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما تحظى هذه الزيارات باهتمام كبير من سائر المسلمين في تلك البلدان وذلك لمكانة الحرمين الشريفين في نفوسهم.