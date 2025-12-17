المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قرارات لتعزيز توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي

ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أقر تنظيم النظر في قضايا التحكيم عبر تخصيص دوائر قضائية متخصصة، إلى جانب اعتماد قواعد لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر محددة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بمدينة الرياض، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الفصل القضائي.