المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قرارات لتعزيز توحيد الإجراءات ورفع كفاءة العمل القضائي

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه بمقره في الرياض، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، رفع "الصمعاني" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الدعم الكريم والمتابعة المستمرة التي يحظى بها المرفق العدلي، مؤكدًا أهمية المرحلة القادمة في رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز جودة مخرجاته.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أقر تنظيم النظر في قضايا التحكيم عبر تخصيص دوائر قضائية متخصصة، إلى جانب اعتماد قواعد لتوزيع قضايا وطلبات التركات على دوائر محددة في محكمتي الأحوال الشخصية والاستئناف بمدينة الرياض، بما يسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة الفصل القضائي.
كما استعرض المجلس جملة من الموضوعات المرتبطة بالعمل القضائي، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.