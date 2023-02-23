"مكافحة التصحُّر": مواقع "الغطاء النباتي" لا تشمل المحميات

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر، اليوم الخميس؛ أن مواقع الغطاء النباتي الواقعة تحت إشرافه والمخطط فتح الرعي بها بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية؛ لا تشمل المحميات.
وقال "المركز"، في بيان له: "إنه إلحاقًا للبيان الصادر من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بشأن توجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية؛ يودّ المركز أن يوضح للعموم أن ما تم الإعلان عنه يخصّ المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه، ولا يشمل المحميات".
وأضاف أنه سيعلن مستقبلًا عن أسماء المتنزّهات التي سيتم فتحها لإجراء التجارب التطبيقية للرعي، وآلية التصاريح، والمدة الزمنية لتصاريح الرعي المقنن والمعتمد بالخطط السنوية للمركز.