"مكافحة التصحُّر": مواقع "الغطاء النباتي" لا تشمل المحميات

وقال "المركز"، في بيان له: "إنه إلحاقًا للبيان الصادر من المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر بشأن توجُّه المركز لفتح بعض المتنزهات التابعة له للرعي، بعد استيفاء الدراسات اللازمة للحمولة الرعوية؛ يودّ المركز أن يوضح للعموم أن ما تم الإعلان عنه يخصّ المتنزهات الوطنية الواقعة تحت إشرافه، ولا يشمل المحميات".