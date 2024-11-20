"الإحصاء": 234 ألف رأس من الأبقار تنتج 2.8 مليار لتر من الحليب في 2023

وأوضحت "الهيئة"، أن إجمالي عدد الأبقار الحلوب في المملكة بلغ 234 ألف رأس، مع إنتاج 2.8 مليار لتر من الحليب الخام، في حين بلغ عدد الأغنام 22 مليون رأس، والماعز 7.4 مليون رأس، والإبل 2.2 مليون رأس.