"الإحصاء": 234 ألف رأس من الأبقار تنتج 2.8 مليار لتر من الحليب في 2023

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن أبرز مؤشرات الثروة الحيوانية في المملكة لعام 2023، حيث سجّلت أرقاماً متزايدة تعكس النمو المستمر في قطاع الثروة الحيوانية والإنتاج الزراعي، بما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضحت "الهيئة"، أن إجمالي عدد الأبقار الحلوب في المملكة بلغ 234 ألف رأس، مع إنتاج 2.8 مليار لتر من الحليب الخام، في حين بلغ عدد الأغنام 22 مليون رأس، والماعز 7.4 مليون رأس، والإبل 2.2 مليون رأس.
كما أظهرت الإحصاءات زيادة كبيرة في إنتاج الدواجن، حيث بلغ إجمالي كمية إنتاج الدواجن اللاحمة 1,017 ألف طن، فيما تم إنتاج 7.9 مليار بيضة.
وتؤكّد هذه الأرقام نجاح المملكة في تعزيز قدراتها الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية؛ ما يُسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد ويدعم إستراتيجيات الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.