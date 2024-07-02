مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عمليتين متقدمتين لإعادة القدرة على المشي لسبعينية

والذي أضاف أن المريضة وصلت المستشفى على كرسي متحرك، وبعد الاستماع إلى شكواها والاطلاع على ملفها الطبي، تَبَين أنها تشكو من الألم الشديد بمفاصل الركبتين؛ مما تسبب لها في مشاكل وقت النوم، وصعوبة في المشي وصعود الدرج، وحاجتها المستمرة للمساعدة لأداء احتياجاتها اليومية؛ الأمر الذي سبب لها الضغط النفسي؛ مما دفعها للبحث عن علاج لمشكلتها الصحية، كما تبين أنها تعاني من كسل في الغدة الدرقية، نتيجة خضوعها لعملية منذ 15 عامًا لاستئصال الغدة إثر نشوء ورم خبيث بها، وكذلك وجود مشاكل صحية كالضغط والكوليسترول.