مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُجري عمليتين متقدمتين لإعادة القدرة على المشي لسبعينية

أجرى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، عمليتين متقدمتين لإنهاء معاناة مريضة في العقد السابع من العمر، تشكو منذ 10 سنوات من صعوبة المشي وعدم القدرة على الحركة وأداء المهام اليومية، نتيجة إصابتها بخشونة شديدة وتآكل بمفاصل الركبتين وتقوسات بالساقين.
ذكر ذلك الدكتور محمد سكيك استشاري جراحة العظام والمفاصل، الحاصل على الزمالة البريطانية والكندية رئيس الفريق الطبي المعالج.
والذي أضاف أن المريضة وصلت المستشفى على كرسي متحرك، وبعد الاستماع إلى شكواها والاطلاع على ملفها الطبي، تَبَين أنها تشكو من الألم الشديد بمفاصل الركبتين؛ مما تسبب لها في مشاكل وقت النوم، وصعوبة في المشي وصعود الدرج، وحاجتها المستمرة للمساعدة لأداء احتياجاتها اليومية؛ الأمر الذي سبب لها الضغط النفسي؛ مما دفعها للبحث عن علاج لمشكلتها الصحية، كما تبين أنها تعاني من كسل في الغدة الدرقية، نتيجة خضوعها لعملية منذ 15 عامًا لاستئصال الغدة إثر نشوء ورم خبيث بها، وكذلك وجود مشاكل صحية كالضغط والكوليسترول.
وقال الدكتور "سكيك" إن الفريق الطبي أخضعها لفحوصات طبية دقيقة، بدأت بالتصوير بالأشعة السينية الرقمية (Digital X-Rays) والذي أكدت نتائجُه وجود تقوس بالساقين وخشونة شديدة من الدرجة الرابعة بمفاصل الركبتين، وكذلك تآكل الغضاريف والعظم المحيط بها، بالإضافة إلى تأثر الأربطة وتصلبها وعدم الاتزان عند محاولة المشي، كما أن حركة فرد وثني الركبتين تتراوح ما بين 20 إلى 80 درجة فقط.
وأضاف أن المريضة أجريت لها عمليتان بفارق زمني 3 أشهر، تم فيهما استبدال المفصلين وتركيب آخرين جديدين مع تركيب دعامات متطورة للمساعدة في عملية الاتزان، ومن ثم خضوعها لبرنامج طبيعي مكثف.
وأكد أن جهود الفريق الطبي المعالج تكللت بالنجاح ولله الحمد؛ إذ استطاعت المريضة الوقوف والمشي وأداء الحركة والتخلص من نوبات الألم، وعادت إلى منزلها بعد 3 أيام من دخولها للمستشفى.
يُذكر أن وحدة جراحة العظام وزراعة المفاصل الصناعية في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، واحدةٌ من أفضل الوحدات المتخصصة، وتعتبر مرجعًا للحالات المعقدة.