تحفيزًا للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.. وزارة الاتصالات توقّع اتفاقية مع "المسار الرياضي"

وتشمل الاتفاقية استكشاف الفرص لاستخدام تقنيتي الجيل الخامس وإنترنت الأشياء، وتفعيل تبني التقنيات التي تسهم في تسريع التحوّل الرقمي، ومعالجة معوقات التحول من خلال المشاريع الاستكشافية، والاستفادة من مبادرة «مهارات المستقبل» وما تتضمنه من دورات ومعسكرات نوعية في مجال التقنيات الحديثة، إلى جانب تطوير حلول رقمية تسهم في تطوير تجربة المستفيد من المسار الرياضي عبر برامج الوزارة، وسيعمل الطرفان أيضًا على تحديد قائمة التحديات والحلول التقنية المستهدفة لمشاركتها مع روَّاد الأعمال بما يدعم إيجاد الحلول.