"الزهراني" رافضًا الإساءة: المعلِّم منضبط قبل "حضوري".. ويجب أن يكون التطبيق بيد إدارة المدرسة

ويربط الزهراني هذا التحول بالرؤية الوطنية، قائلاً: "وهذا في كل الجهات وليس في «التعليم» وحده، وذلك اتساقًا مع رؤية 2030، فهو مشروع دولة". كمعلم سابق، يعبر عن أسفه من الإيحاءات السلبية: "ساءني -كمعلِّم سابق- ويسوء كل مَن يقدر المعلِّم تلك الإيحاءات من طرف خفيٍّ، وكأنَّ المعلِّم قبل (حضوري) كان غير منضبط أو غير ملتزم، وأربأ به عن ذلك، فهو القدوة (انضباطًا والتزامًا)". ويستشهد بتقارير عن معلمين يشكون من عودة إلى "زمن القَطَّات" أو اضطرارهم لتناول الغداء في المدرسة، متسائلًا: "هل الشكوى من إضافة أعباء زمنية؟ أم من التطبيق نفسه؟".