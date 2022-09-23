ضِمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني 92.. حضور كثيف بمعرض القطاعات الأمنية لوزارة الداخلية في عسير

ويُعد المعرض الذي تَضَمّن مشاركات: (شرطة منطقة عسير، والدوريات الأمنية، والأدلة الجنائية، وأمن الطرق، والمرور، وأمن المنشآت، وإدارة مكافحة المخدرات، والأحوال المدنية، والجوازات، والدفاع المدني)، إضافةً نوعية للفعاليات المُقامة في "سما أبها"؛ حيث اكتظت أجنحته بالزوار من جميع الفئات العمرية من الجنسين؛ والذين أبدوا سعادتهم بما شاهدوه؛ حيث أشار عدد كبير من الزوار إلى أنه فوجئ بالعديد من الخدمات والتجهيزات التي يراها لأول مرة في هذا المعرض.