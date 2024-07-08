أهالي المدينة المنورة يُقبلون على مركز الفقرة للاستمتاع ببرودة أجوائه بالصيف

وتشتهر "الفقرة" بجبالها الشاهقة، ومن أشهر جبالها جبلا "الأشعر والأجرد"، وسمي الجبل بالأشعر نسبة إلى امتلائه بالأشجار، خصوصًا شجر العرعر والعتم، في حين سمي الجبل الآخر بالأجرد لعدم وجود النباتات أو الخضرة فيه، وهو جبل يقع إلى الشمال الغربي من الفقرة، والجبل مستقل عن الفقرة وهو بعيد بعض الشيء.