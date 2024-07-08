أهالي المدينة المنورة يُقبلون على مركز الفقرة للاستمتاع ببرودة أجوائه بالصيف

يجذب مركز "الفقرة" أهالي وزوار منطقة المدينة المنورة، في ظل برودة أجوائه خلال فصل الصيف؛ حيث أصبح مقصدًا للعديد منهم.
وسميّ المركز بهذا الاسم لكونه يشبه تمامًا فقرات العمود الفقري، وهو عبارة عن سلسلة جبال متجاورة في خط طولي تقريبًا، ويرتفع عن سطح البحر بحوالي (1800) متر، ويبعد عن المدينة ما يقارب (80) كيلومترًا، ويتفرد بمناخه البارد والمعتدل في فصل الصيف وشديد البرودة في الشتاء.
وتشتهر "الفقرة" بجبالها الشاهقة، ومن أشهر جبالها جبلا "الأشعر والأجرد"، وسمي الجبل بالأشعر نسبة إلى امتلائه بالأشجار، خصوصًا شجر العرعر والعتم، في حين سمي الجبل الآخر بالأجرد لعدم وجود النباتات أو الخضرة فيه، وهو جبل يقع إلى الشمال الغربي من الفقرة، والجبل مستقل عن الفقرة وهو بعيد بعض الشيء.
وتتميز "الفقرة" باعتدال الجو فيها صيفاً حيث تقل درجة الحرارة فيها 15 درجة مئوية تقريبًا عن المدينة المنورة؛ لذا أصبحت مركز جذب لأهالي المدينة المنورة، وزادت الحركة السياحية فيها بوجود متطلبات التنزه، إضافة إلى وجود قرية سياحية متكاملة في المنطقة المركزية.
وتمتاز هذه المنطقة بزراعة النخيل والحبوب على مياه الأمطار، كما تشتهر بأجود أنواع العسل، وبزراعة الزيتون وبعض الفواكه التي تلقى اهتمامًا من قبل مزارعي المنطقة في الآونة الأخيرة؛ لنجاحها وحسن إنتاجها.