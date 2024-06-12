بعرض عسكري ضخم ورسائل ترسم الخطوط الحمراء.. المملكة تؤكّد: لا تهاون في أمن الحج

وطرحت المملكة لاءات ثلاثة، شملت: (لا) لمخالفي الأنظمة، و(لا) لتسييس الحج، و(لا) لمَن يعكر صفو الشعيرة المقدّسة، تناغمت مع الخطوط الحمراء: أمن الحجاج خط أحمر، أمن المشاعر خط أحمر، أمن الوطن خط أحمر، لتشكّل حائطَ صدٍ في وجوه المخالفين، ومَن يسير في ركبهم أو يقتفي خُطاهم.