شاهد .. نائب أمير الرياض يستقل مركبة ذاتية القيادة في طريقه لزيارة مطار الملك خالد الدولي

وأوضح أن تطوير الصالة الدولية رقم (2) مع الصالة الدولية رقم (1) سيسهم في إضافة طاقة استيعابية تصل إلى 14 مليون مسافر، وبجانب مشاريع الصالات الأخرى سترتفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك خالد الدولي إلى نحو 56 مليون مسافر سنويًا، بما يدعم انسيابية حركة السفر واستقبال عدد أكبر من الرحلات، ويعزز نمو الحركة الجوية في المطار، مع تحسين تجربة المسافرين من خلال خدمات حديثة وكفاءة تشغيلية عالية. وأضاف أن هذه المشاريع التنموية في مرافق وخدمات المطار ستسهم في تطوير البنية التحتية، وترسيخ دوره مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، وتوسيع الأثر التنموي والاقتصادي لعمليات الشحن واللوجستيات، فضلًا عن تعزيز مكانة العاصمة الرياض محورًا دوليًّا للسفر والنقل والسياحة والتجارة.