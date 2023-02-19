غداً.. 200 عالم يناقشون بجدة المستجدات الفقهية بالدورة الـ 25 لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

وتبحث الدورة عبر جلساتها العلمية عدداً من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلَّب معالجة فقهية خاصة، بما في ذلك "بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام"، و"أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات"، و"آثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية"، و"حكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع".