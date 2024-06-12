طقس الأربعاء.. "الأرصاد": حار إلى شديد الحرارة على الرياض والشرقية

كما لاتزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعديّة المصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ منهما، كذلك على أجزاءٍ من منطقة القصيم.